Fórmula E: Anunciado calendário provisório | AutoSport

Ratificado pelo Conselho Mundial do Desporto Automóvel da FIA, o calendário da Fórmula E para a temporada 8 já foi anunciado. Esta será a temporada com mais provas até agora, com as cidades de Vancouver, Cidade do Cabo e Seul a receberem a competição pela primeira vez. Seul já fazia parte do calendário da temporada 6, mas devido à situação pandémica, a corrida foi cancelada.

A partir do E-Prix deste fim-de-semana em Nova Iorque, o Diretor de Corrida da FIA terá jurisdição para parar uma corrida que comece atrás do Safety Car, a fim de retomar a acção com uma partida parada, assim que os pilotos tenham tido a oportunidade de se habituarem às condições, ficou ratificado no Conselho Mundial do Desporto Automóvel da FIA.

Esta decisão dá ao Diretor de Corrida da FIA uma opção adicional quando as condições não permitem uma partida parada normal.

Para além desta decisão, o Conselho também aprovou que a partir da temporada 8 da Fórmula E, o Diretor de Corrida terá a opção de recomeçar as corridas interrompidas com um arranque parado, como alternativa ao reinício com Safety Car.

A FIA também ratificou que a potência máxima para cada carro será aumentada de 200kW para 220kW no modo de corrida, de acordo com o guia técnico dos Gen2.