Fórmula E: António Félix da Costa vs Jean-Éric Vergne – de quem é a culpa?

Já é considerada uma das maiores rivalidades da Fórmula E. António Félix da Costa e Jean-Éric Vergne tiveram mais um momento quente em pista, com mais um incidente que não resultou em nada mais sério, mas que vai levar a uma conversa muito séria.

Esta rivalidade já vem do ano passado. Félix da Costa chegou à equipa de Vergne e começou cedo a mostrar um andamento superior, com o francês a ter algumas dificuldades. As lutas entre ambos em pista foram duras, por vezes demasiado, levando a algum mal estar. Este ano começou com o machado de guerra enterrado, mas tal pode ser por pouco tempo com esta manobra a levar a duas visões completamente diferentes. Quem tem culpa nesta manobra? Félix da Costa o Vergne? Vote e deixe o seu comentário.

The @DSTECHEETAH's seem to keep forgetting the number 1 rule in motorsport, don't hit your teammate 😬 #DiriyahEPrix



Find out how you can watch here >> https://t.co/j2NbmM8ASn pic.twitter.com/6k6KvGeS0d