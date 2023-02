Fórmula E: António Félix da Costa vence na estreia do E-Prix da Cidade do Cabo | AutoSport

Vai tocar A Portuguesa na África do Sul! António Félix da Costa (TAG Heuer Porsche Formula E Team) venceu o primeiro E-Prix do ano e pela nova equipa. O piloto luso lutou até à última curva com o seu antigo companheiro de equipa Jean-Éric Vergne (DS Penske), mas com uma manobra fantástica sobre o piloto francês, sem sombra de dúvidas uma ultrapassagem de campeão, recuperou o primeiro lugar da classificação. Félix da Costa tinha já passado pela liderança do pelotão, mas uma passagem falhada na zona de ativação do ‘Attack Mode’ colocou em causa a vitória do luso e permitiu a Vergne a assumir a liderança. Com poucas voltas para recuperar a posição, Félix da Costa não baixou os braços e foi atrás do francês. A manobra de ultrapassagem aconteceu pouco antes do final da corrida, apanhando desprevenido o seu adversário no carro da DS Penske e passando de novo para a frente do pelotão. A partir desse momento, Jean-Éric Vergne foi incapaz de esboçar uma resposta ao luso, que regressou às vitórias. Depois do pódio na Índia, o português alcançou a primeira vitória no campeonato do Mundo de Fórmula E com a Porsche.

Nick Cassidy (Envision Racing) fechou o pódio depois de também ter uma luta feroz com Sacha Fenestraz (Nissan Formula E Team).

Filme da corrida:

Assim que as luzes dos semáforos se apagaram, os 17 carros da grelha (quatro carros com unidades motrizes Mahindra não correram com suspeitas de falta de segurança nas suspensões traseiras e o monolugar de Sam Bird ficou demasido danificado depois de um acidente na qualificação) arrancaram para a primeira corrida do E-Prix da Cidade do Cabo. Fenestraz partiu melhor do que os seus perseguidores, enquanto Maximilian Günther (Maserati MSG Racing) teve de defender a sua posição do ataque de Nick Cassidy. O piloto da Envision esteve por momento à frente do Maserati, mas Günther conseguiu manter a vice-liderança. Enquanto isso, António Félix da Costa conseguiu ascender ao oitavo posto da classificação e pouco depois, o seu companheiro de equipa, Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche Formula E Team), falhou completamente a travagem para a curva 7 e bateu na traseira do Envision de Sébastien Buemi (Envision Racing). O piloto alemão ficou parado na escapatória, terminando a sua corrida bem cedo.

Um pouco mais à frente ficou parado o Maserati de Edoardo Mortara (Maserati MSG Racing), passando a apenas a resistirem 15 carros em pista, com o monolugar de Buemi maltratado e no último lugar da classificação. Antes da entrada do Safety Car por causa do acidente de Wehrlein, Günther assumiu a liderança, passando Fenestraz para o segundo posto.

Na volta 5 o SC saiu de pista, com a corrida a voltar à condição de bandeira verde.

Sérgio Sette Câmara (NIO 333 Racing) e Buemi foram os primeiros pilotos a ativar o Attack Mode (AM) já que estavam nas últimas duas posições.

Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) ficou sob a análise do colégio de comissários por uso de mais energia acima do limite, a mesma situação que levou Buemi a perder o pódio no E-Prix passado.

Com a ativação do AM por parte de vários pilotos no meio do pelotão, Félix da Costa ascendeu ao sétimo posto, ainda sem o ter feito. Na frente, Fenestraz foi o primeiro piloto a ativar o AM, seguido por Evans, baixando para o terceiro classificado. Na volta seguinte foi a vez de Günther passar pela zona da ativação do AM, defendendo o segundo posto do ataque de Fenestraz e permitindo a Cassidy liderar o pelotão com alguma diferença para os perseguidores.

Mitch Evans foi penalizado com um ‘Drive Through’ pelo motivo que estava a ser investigado pelos comissários.

Enquanto René Rast (Neom McLaren Formula E Team) ativou o AM, Félix da Costa mantinha-se sem o fazer, numa altura em que tinha subido ao sexto posto da classificação. O piloto luso ativou o AM na volta 14, mantendo-se no sexto lugar e conseguindo registar o melhor tempo por volta até esse momento da corrida.

Mais atrás, Stoffel Vandoorne (DS Penske) subiu ao oitavo posto depois de Jake Hughes (Neom McLaren Formula E Team), que seguia à sua frente, ter errado na travagem de uma das curvas do traçado sul-africano e ter perdido tempo, além da posição. E na frente, Fenestraz alcançou o segundo posto, passando a perseguir Cassidy.

Fazendo uso do Attack Mode, António Félix da Costa subiu ao quarto lugar da classificação, ultrapassando o seu antigo companheiro de equipa Jean-Éric Vergne quando este passou na zona de ativação do AM. O piloto francês da DS Penske pressionou fortemente o português, tendo inclusivamente falhado um ponto de travagem.

Jake Dennis, o segundo classificado no mundial até esta ronda, foi penalizado com um ‘Drive Through’ por não respeitar as pressões mínimas dos pneus.

Na volta 21, Max Günther errou e bateu no muro antes da curva 2 e partiu a suspensão. No mesmo momento, a direção de corrida dava conta que o piloto estava a ser investigado por ultrapassar durante o primeiro período de Full Course Yellow.

Pouco antes da direção de corrida ativar um novo FCY, motivada pela paragem do Maserati de Günther em pista, Cassidy passou na zona de ativação do AM, levando a alguma confusão nessa altura que beneficiou António Félix da Costa, que passou para o segundo lugar da classificação. Assim que a corrida regressou à condição de bandeira verde, o piloto luso da Porsche manteve a pressão sobre Cassidy e uma volta depois, com uma manobra de ultrapassagem fantástica, alcançou a liderança da corrida. Ainda tinha um Attack Mode disponível. Na mesma altura, Vergne ultrapassou também Cassidy e passou a ser o segundo classificado.

Na volta 26, Félix da Costa passou na zona de ativação do Attack Mode, mas não o conseguiu fazer devidamente. Tinha Vergne a menos de 1 segundo de diferença.

As últimas voltas foram dramáticas. António Félix da Costa repetiu a passagem pelo Attack Mode, mas perdeu a posição para Jean-Éric Vergne, restando-lhe pouco mais de 4 voltas para recuperar a liderança. Os dois pilotos escaparam aos restantes adversários do pelotão, numa luta entre antigos colegas de equipa. Atrás dos dois líderes, Fenestraz ultrapassou Cassidy pelo último lugar do pódio.

António Félix da Costa não baixou os braços e arriscou tudo numa última tentativa de ultrapassar Vergne. Foi uma das melhores manobras de ultrapassagem na Fórmula E, aquela que realizou o piloto luso, que passou por cima da zona mais suja do circuito citadino da Cidade do Cabo, para alcançar o primeiro posto. A partir daí, não havia nada que Vergne pudesse fazer para desafiar o seu antigo companheiro de equipa.

Na mesma altura em que Félix da Costa alcançou o primeiro posto, Sacha Fenestraz bateu no muro do traçado sul-africano, perdendo várias posições – terminou no último lugar – e pior, o pódio que estava tão perto. Passou Nick Cassidy, que teve alguns problemas durante a corrida, para o terceiro lugar da classificação, fechando o pódio do E-Prix da Cidade do Cabo.

René Rast foi o quarto classificado e Sébastien Buemi conseguiu realizar uma excelente recuperação depois do toque de Wehrlein na primeira volta, terminando no quinto posto.