Fórmula E: António Félix da Costa vence em Misano

António Félix da Costa (TAG Heuer Porsche Formula E Team) venceu a primeira corrida do E-Prix de Misano do Campeonato do Mundo de Fórmula E, depois de um excelente desempenho e uma prova muito inteligente por parte do piloto luso da Porsche. A definição do vencedor ocorreu nas últimas voltas, onde Félix da Costa foi francamente mais forte do que Oliver Rowland (Nissan Formula E Team), que tentou acompanhar o ritmo do português, mas sem sucesso.

Jake Dennis (Andretti Formula E) foi o terceiro classificado.

Desde a partida para a primeira de duas corridas em Misano, foi possível verificar um pelotão da Fórmula E muito próximo, com várias trocas de posições, fruto do traçado pouco característico deste campeonato e da tentativa dos pilotos em manterem a melhor posição apesar da gestão inteligente da energia que tinham de fazer, antevendo-se um final frenético. Exemplos de provas realizadas em circuitos como o italiano, antecipavam o que poderíamos ter nas últimas voltas.

A liderança foi mudando de mão em mão, mas alguns pilotos mostravam melhores desempenhos. Acontecia com António Félix da Costa, Jean-Éric Vergne (DS Penske) e Sam Bird (NEOM McLaren Formula E Team). O piloto luso passou a ser o único piloto da Porsche na contenda pela vitória, depois de Pascal Wehrlein ter sido obrigado a parar na box para trocar a asa dianteira do monolugar, devido a um toque que deu na traseira do DS E-Tense FE23 de Vergne.

Também Sam Bird, que venceu São Paulo, ficou afastado desta batalha devido a um furo, enquanto Vergne foi penalizado com 5 segundos depois de ter sido considerado culpado de um toque com Nick Cassidy (Jaguar TCS Racing), que levou o piloto a ter de trocar de asa da frente do seu Jaguar I-Type 6.

Mas nem por isso a corrida de António Félix da Costa ficou mais fácil. Oliver Rowland passou a ser um dos pilotos em melhor situação para disputar o triunfo da corrida e Maximilian Günther (Maserati MSG Racing) também estava em boa posição e com bons níveis de energia.

A cerca de 3 voltas para o final da corrida, e com melhores níveis de energia para o final frenético da prova, António Félix da Costa passou para a frente do pelotão, seguido de Oliver Rowland e Jean-Éric Vergne. Na volta final, a luta pelo primeiro lugar estava limitada a Félix da Costa e Rowland.

Só que o piloto luso estava decidido a não deixar escapar esta oportunidade e depois de passar alguns momentos na frente do pelotão, tomou a dianteira de vez, não permitindo a Rowland qualquer oportunidade para colocar a sua liderança em causa. Num circuito mais largo do que o normal nesta disciplina e com algumas zonas para ultrapassar, o luso teve de ser agressivo no primeiro lugar, impondo um ritmo alto, muito ajudado pela boa gestão de energia que foi fazendo durante toda a prova.

Desta forma, António Félix da Costa tornou-se no sexto piloto a vencer nesta temporada, dando seguimento aos bons resultados alcançados nas duas anteriores provas. Depois de um início menos bem conseguido do piloto da Porsche, António Félix da Costa fez saber que tem uma palavra a dizer neste campeonato.

