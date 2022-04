Fórmula E, António Félix da Costa: “Vamos com tudo este fim de semana” | AutoSport

Numa temporada onde o piloto Português tem sido vitima de alguns contratempos, eis que chegamos à prova mais importante da temporada, o GP do Mónaco. Félix da Costa quer deixar para trás as últimas corridas e virar a página já este fim-de-semana, ele que foi o vencedor desta mítica prova na época passada.

O piloto português é atualmente 12º classificado do campeonato, decorridas que estão as primeiras cinco provas da temporada da Fórmula E, ou seja com dez corridas ainda por disputar.

Para este fim-de-semana, António Félix da Costa reforça o “intenso trabalho que fiz com a equipa no simulador, trabalhámos muito em conjunto para entendermos os pontos que temos de melhorar. Estão identificados e nada melhor que voltar ao Mónaco para regressarmos aos lugares da frente. Já fui muito feliz aqui com a vitória no ano passado e acredito que podemos voltar a ser. O campeonato é longo, mas honestamente, nesta altura, mais do que pensar em campeonato, quero sim voltar a estar forte e competitivo para lutar por vitórias. Vamos com tudo este fim de semana!”

O circuito citadino do Mónaco apresenta o mesmo layout da Fórmula 1, à exceção da chicane depois do túnel, que é ligeiramente mais lenta. São 3.3km de perímetro, num total de dezanove curvas, com passagens pelas míticas curvas do casino, Rascasse, Grand Hotel e o famoso túnel.

O programa do fim de semana desenrola-se todo no sábado, com duas sessões de treinos livres, seguida de qualificação. A corrida, com duração de 45 minutos mais uma volta, realiza-se partir das 14h00.

Horário do Mónaco E-Prix :

Sábado, 30 abril

06h30 – Treino Livre 1

08h10 – Treino Livre 2

09h45 – Qualificação

14h00 – Corrida