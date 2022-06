Fórmula E, António Félix da Costa: “sinto que tínhamos capacidade para mais” | AutoSport

O Mundial de Fórmula E visitou pela primeira vez na história a Indonésia, com Jacarta a receber a 9ª ronda da temporada. António Félix da Costa foi um dos protagonistas do dia, conquistando um positivo 4º lugar final, numa corrida marcada pelas elevadas temperaturas que dificultaram bastante a vida dos pilotos e também da gestão das baterias dos monolugares 100% elétricos.

António Félix da Costa esteva bastante confortável no circuito citadino de Jacarta, com o tendo sido o mais rápido em pista nos grupos de qualificação, registando o melhor tempo do dia. No duelo final, com o companheiro de equipa Jean-Éric Vergne, Félix da Costa acabaria por ser 2º, garantindo um lugar na primeira fila da grelha de partida. Na corrida, o piloto luso esteve em bom nível, mas acabou por perder duas posições em pista, para terminar num sólido 4º posto final.

No final da corrida, apesar de contente com os pontos conquistados com o 4º lugar, António Félix da Costa referiu que “hoje é daqueles dias em que tínhamos todas as condições para ter lutado pela vitória. Fiz o melhor tempo absoluto nas sessões de qualificação e apenas perdi a pole porque optámos por utilizar pneus usados no duelo final. Na corrida estivemos bem na fase inicial, mas na segunda parte da corrida não conseguimos acompanhar os três primeiros. Senti alguns problemas de tração, provavelmente associados à elevada degradação de pneus traseiros. É algo que vamos analisar internamente em detalhe para garantir que não se repete, até porque a próxima prova é em Marraquexe e prevemos igualmente temperaturas elevadas. Pelo andamento que tive na qualificação, claro que aceito este 4º lugar mas sinto que tínhamos capacidade para mais.”

Decorridas que estão nove provas da temporada, com sete ainda por disputar, AFC é 10º classificado no campeonato, com 54 pontos, mostrando-se nesta fase “pouco interessado com contas. Não estou contente de estar onde estou, mas há sete provas pela frente para mostrarmos o nosso andamento e o capitalizarmos em resultados.”

António Félix da Costa segue já hoje direto para França, onde amanhã estará em pista no teste oficial de Le Mans, de preparação para as míticas 24 horas de Le Mans, que têm lugar no próximo fim de semana, com o português ao volante do LMP2 da equipa JOTA, juntamente com os seus companheiros de equipa Will Stevens e Roberto Gonzalez.