Fórmula E, António Félix da Costa: “Sei que sou o alvo a abater, mas isso dá-me ainda mais motivação”

António Félix da Costa inicia este fim-de-semana, na Arábia Saudita, a defesa do título de campeão da Fórmula E. O piloto Português, que dominou a temporada 2020, já se encontra em Riade, cidade que recebe a primeira jornada dupla da Fórmula E, num ano que se espera altamente competitivo e onde Félix da Costa parte como um dos grandes candidatos ao título Mundial FIA Fórmula E.

“Finalmente chegou a hora de voltar a correr. Foi em Agosto que me sagrei campeão da Fórmula E, mas a verdade é que a vontade de voltar é muita. Trabalhámos intensamente durante todos estes meses para chegar a esta primeira prova bem preparados e julgo que fizemos bem o nosso trabalho de casa. Apesar de ainda não trazermos o carro novo este fim-de-semana, por razões de garantia de fiabilidade, sabemos que o carro de 2020 é rápido, eficiente na gestão de energia e permite-nos estar confiantes, mesmo sabendo que algumas equipas trazem já para esta primeira prova o novo carro. Já venci há dois anos aqui em Riade e vou entrar em pista com a vontade e determinação de sempre em lutar pelos pódios e vitórias, sabendo bem que a tarefa não é fácil, com muitas equipas e pilotos capazes de lutarem connosco. Sou o atual Campeão e sei que sou o alvo a abater mas isso dá-me ainda mais motivação!

A corrida inaugural está marcada para 6ª feira, com início às 17h00 (hora Portuguesa) e terá a duração de 45 min. No Sábado disputa-se a segunda prova da temporada, sempre em Riade, também às 17h.