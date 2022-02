Fórmula E: António Félix da Costa quinto no primeiro treino livre | AutoSport

André Lotterer foi o mais rápido na primeira sessão de treinos livres para o E-Prix da Cidade do México. O Autódromo Hermanos Rodriguez apresentou-se com um asfalto muito sujo e com níveis de aderência ainda longe do ideal.

Os TAG Heuer Porsche Formula E Team foram o destaque neste primeiro ensaio com André Lotterer a fazer o melhor tempo da sessão (1.07:509), seguido de Sebastien Buemi (Nissan e.dams) e Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche Formula ). Robin Frijns (Envision Racing) começou bem o fim de semana ficando com o quarto tempo, à frente de António Félix da Costa (DS Techeetah) que completou o top 5 a pouco menos de 0.3 seg. do melhor tempo.

Destaque pela negativa para os Jaguar TCS Racing, Mercedes-EQ Formula E Team e Avalanche Andretti Formula E, que estiveram muito longe dos melhores tempos e que têm de trabalhar para encontrar um equilíbrio melhor para os seus monolugares. Dentro de pouco mais de uma hora, teremos a segunda sessão de treinos livres.