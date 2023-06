Fórmula E: António Félix da Costa quer manter a onda de bons resultados | AutoSport

Na estreia do E-Prix de Portland no calendário do Campeonato do Mundo de Fórmula E, António Félix da Costa foi um dos pilotos em destaque na corrida. Subiu ao 3º lugar do pódio, esteve sempre envolvido na discussão da vitória e garantiu importantes pontos para o campeonato de pilotos e também de construtores, classificação onde a a TAG Heuer Porsche continua a liderar.

Foi uma boa operação do piloto luso em Portland, uma pista muito diferente das que a Fórmula E costuma visitar e que obrigou a uma certa gestão dos pilotos antes do ataque final. António Félix da Costa garantiu desta forma o seu terceiro pódio da temporada na Fórmula E e mostrou estar à vontade em pistas novas e onde é preciso ser mais cuidadoso com a energia disponível. A duas voltas do final acabaria por ceder a vitória para Nick Cassidy e nos últimos metros da prova veria Jake Dennis a aproveitar o facto de ter um pouco mais de energia para o ultrapassar. Ainda assim, foi um excelente 3º posto final, que premeia a resiliência do piloto luso, que lutou com todas as suas armas e conquistou 15 importantes pontos para as contas do campeonato.

Félix da Costa foi 7º na qualificação e cedo se instalou entre os 3 primeiros, chegando a liderar parte da corrida, numa batalha entre da Costa, Cassidy e Dennis.

Quando faltam quatro corridas até ao final do campeonato, António Félix da Costa quer manter a onda de bons resultados nas restantes provas e apoiar a sua equipa a conquistar o título, tentando ainda ajudar Pascal Wehrlein a regressar à liderança do campeonato de pilotos, depois de uma jornada menos conseguida pelo piloto alemão.

“Um dia bom e sólido para mim. Estive forte toda a corrida e na luta da vitória, portanto nesse aspeto fiquei muito contente com a performance que tivemos aqui em Portland”, explicou o piloto após a corrida. “Sobre o resultado, um pódio é sempre um pódio, mas por outro lado, liderei grande parte da corrida, sinto que podíamos ter vencido, mas é assim na Fórmula E, as corridas são decididas no final e hoje não deu para mim. De qualquer forma estou contente e seguimos fortes para as quatro corridas que faltam!”, concluiu.