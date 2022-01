Fórmula E: António Félix da Costa queixou-se de Dan Ticktum | AutoSport

A primeira corrida de António Félix da Costa em 2022 correu da pior forma possível. Aliás, o piloto português admitiu que foi um dos piores dias de competição dos últimos tempos. Uma sessão de qualificação que não foi bem executada, uma corrida que começou mal e que acabou na primeira curva com um toque.

O piloto português ficou com danos na suspensão dianteira que levaram ao abandono. AFC sentiu que Ticktum deveria ter sido menos agressivo no arranque:

“Assim que arranquei, o meu carro desligou-se – algum tipo de problema de software – e depois voltou a ligar-se”, explicou da Costa. “Mas, obviamente, está muito vulnerável nesse momento e eu cheguei à curva 1 e o piloto [Ticktum] no meu interior bloqueou as rodas, que depois atingiu-me. Bati noutro carro e parti a minha suspensão dianteira esquerda. Tive um pouco de azar porque fui colocado no meio de dois estreantes, entre o Ticktum e o Askew. Um deles foi demasiado cauteloso, o que para mim era a abordagem certa, o Oliver e bom para ele, ele teve uma boa corrida. E o Dan, ele tentou onde não havia [espaço], não devia ter lá estado e foi excessivamente agressivo e sim, ele acabou com a minha corrida.”

“Eu estava no interior para fazer a curva”, disse Ticktum à Motorsport.com. “Quero dizer, foi obviamente muito infeliz. [António] é um piloto que respeito muito, mas não sabia que havia três carros por fora, estou apenas por dentro. Só tentei concentrar-me em conseguir um arranque limpo – isso não aconteceu. Depois o Askew, umas voltas mais tarde, nas curvas 18 e 21, passou mais tempo a bater-me no meu carro. Então acabei por ter de consumir muito, e depois fez-me ir muito largo, quase contra a parede na última curva. Estava mesmo no limite de uma penalização. Fui para trás basicamente, e depois apenas tentei concentrar-me em habituar-me a tudo: gestão de energia, ser consistente. Fui mais rápido que o meu colega de equipa e o Antonio Giovinazzi. e sinto que se não tivesse sido prejudicado no início, talvez pudesse ter ficado entre os 15 primeiros”.

Questionado pelo RaceFans que lições poderia tirar da sua primeira corrida de Fórmula E, Ticktum riu-se e disse que “todos os que fazem, ou tentam fazer, uma manobra de ultrapassagem vão para a jogada com a ideia de bater. Basicamente, todos parecem batem uns contra os outros quando estão a ultrapassar”, continuou ele. “Em cada manobra que foi feita comigo, fui atingido. Portanto, se é assim que todos jogam aqui, eu farei o mesmo”.