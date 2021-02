Fórmula E: António Félix da Costa promovido ao terceiro lugar (com declarações do piloto)

António Félix da Costa foi promovido ao terceiro lugar, depois de serem atribuídas penalizações.

A penalização foi sido atribuída a Jean-Éric Vergne, por não ter cumprido o segundo Attack Mode obrigatório para esta corrida, ao contrário de Félix da Costa que já tinha passado duas vezes pela zona de ativação, antes da interrupção da corrida. Nick Cassidy, Tom Blomqvist e René Rast também deverão ser penalizados.

O piloto português congratulou-se pelo primeiro pódio do ano que lhe deverá garantir assim o quinto lugar da classificação geral. Um pódio logo na segunda corrida faz com que a defesa do título se inicie da melhor forma, sendo que foi a última prova com a unidade motriz de 2020, com a nova unidade a ser estreada em Roma, palco da próxima jornada do campeonato.