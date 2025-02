Fórmula E, António Félix da Costa: “Prioridade é manter a consistência”

Sinto que estamos preparados e acredito que seremos competitivos aqui em Jidá. O objetivo é continuar a somar bons pontos – claro que vencer seria fantástico –, mas a prioridade é manter a consistência e a performance que temos mostrado nas primeiras corridas. O nível do campeonato está muito alto, com várias equipas a mostrarem-se fortes, mas estou motivado e confiante para este fim de semana!”

“Nesta pausa de um mês, além de ter corrido nas 24 Horas de Daytona, eu e os meus engenheiros da Porsche dedicámos muito tempo ao simulador para avaliar várias estratégias, especialmente com a introdução do ‘Pit Boost’ obrigatório na sexta-feira. É uma novidade para todos, o que torna o espetáculo ainda mais interessante, mas também significa que a estratégia será determinante.

O piloto da Porsche António Félix da Costa chega à terceira jornada do Campeonato do mundo de Fórmula E na liderança da classificação. Depois de duas subidas ao pódio, Félix da Costa lidera, com 12 pontos de vantagem para o concorrente mais próximo.

