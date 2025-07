FÓRMULA E: ANTÓNIO FÉLIX DA COSTA PODE MUDAR-SE DA PORSCHE PARA A JAGUAR

No treino livre 1 do programa do ePrix de Berlim, que tem corridas hoje e amanhã no circuito instalado no antigo aeroporto da capital alemã (Tempelhof), os pilotos da Porsche, António Félix da Costa e Pascal Wehrlein, que são, respetivamente, o terceiro e o segundo classificados no Mundial, protagonizaram incidente bizarro, com o alemão, ainda o campeão em título da categoria, a empurrar o 99X Electric do português contra o muro, ação penalizada com perda de três lugares na grelha de partida para a ronda 13 do campeonato, a realizar esta tarde (15h05 de Portugal Continental). Mas esta história tem mais para contar do que parece…

Por José Caetano

Ambiente tenso na equipa

AUTOSPORT e E-AUTO sabem que os pilotos da Porsche estão em rota de colisão desde o arranque da temporada, não mantendo mesmo qualquer tipo de relação. Florian Modlinger, diretor da equipa, considerou o incidente “inaceitável” e exigiu correção nos comportamentos, disciplina e profissionalismo a António e Pascal… Na corrida desta tarde, Félix da Costa sexto na grelha de partida e Wehrelin nono.

No Mundial, o alemão soma mais cinco pontos do que o português (103 “contra” 98) e ambos estão com desvantagens significativas para o britânico Oliver Rowland, da Nissan, que já conta com 172 e até pode sagrar-se campeão em Berlim, em vez de apenas em Londres, nas duas rondas finais da temporada, marcadas para os dias 26 e 27.

Championship contenders come together in FP1 😫 Teammates Pascal Wehrlein and António Félix da Costa brought the end to the session after coming together on the start/finish straight @Hankook_Sport #BerlinEPrix pic.twitter.com/tqP3boU1Ue — Formula E (@FIAFormulaE) July 11, 2025

24h Le Mans pioraram a situação

A situação interna não melhorou com a decisão da Porsche de nomear Werhlein para competir nas 24 Horas de Le Mans. Comparando com o português, que até tem vitória na maratona francesa, na categoria LMP2, e competiu na corrida com um 963 da Jota em 2023, o alemão é muitíssimo menos experiente na resistência. Este facto aumentou a insatisfação de Félix da Costa, que está determinado a sair da equipa após o final da temporada, a terceira consecutiva com os alemães, mas tem o futuro dependente da equipa, que pode ativar a opção de prolongamento do contrato por uma época.

Jaguar deverá ser próximo destino

Abandonando a Porsche, como ambiciona, Félix da Costa, sabe AUTOSPORT e E-AUTO, tem o futuro (quase) decidido. O português manter-se-á na Fórmula E, muito provavelmente com a Jaguar, por ser candidato muito bem posicionado à sucessão do neozelandês Nick Cassidy, que já tem acordo com equipa da Stellantis (DS Penske ou Maserati). E este negócio também abre a porta ao regresso de António, a tempo inteiro, à categoria de topo (Hypercar) do Mundial de Resistência (WEC), participação que os alemães não permitiram, por quererem pilotos concentrados no campeonato de monolugares elétricos.

Até ao final do mês, espera-o Félix da Costa, de acordo com todas as informações de que dispomos, tudo decidido!