Fórmula E, António Félix da Costa: “perdi uma boa chance de vencer ou terminar no pódio” | AutoSport

António Félix da Costa voltou a estar em destaque na batalha pelos lugares da frente da classificação na terceira ronda do Campeonato do Mundo de Fórmula E, o E-Prix de São Paulo. Liderando o pelotão parte da corrida e durante a maioria da corrida em lugares de acesso ao pódio, o piloto luso terminaria na 4ª posição final, amealhando 12 pontos e aproximando-se também do líder do campeonato, no final de mais uma corrida de estreia no calendário da Fórmula E.

Félix da Costa mostrou-se desde cedo muito bem adaptado ao circuito citadino de São Paulo, localizado no Sambódromo de Anhembi. Se no treino livre da manhã foi o mais rápido, na sessão de qualificação garantiu o 2º lugar na grelha de partida para a corrida. Na corrida, o piloto português esteve sempre nos lugares da frente, chegando a liderar parte da corrida, mas um pequeno erro na travagem da curva 1 acabaria por atirar o piloto da equipa TAG Heuer Porsche para a 7ª posição. O luso não baixou os braços e conseguiu ainda recuperar até ao 4º posto final, numa corrida com um final bem animado. Com este resultado, Félix da Costa amealha mais doze pontos para o campeonato, aproximando-se do líder e solidificando a liderança da Porsche na classificação por equipas.

“Hoje foi um dia que me deixa com um sabor ligeiramente amargo”, explicou António Félix da Costa após o E-Prix de São Paulo. “A verdade é que me senti muito rápido neste circuito e tinha bem definida a estratégia de atacar a vitória nas voltas finais, mas infelizmente quando estávamos a entrar na fase decisiva da corrida, cometi um ligeiro erro na travagem da curva 1 e acabei por perder várias posições. Ainda recuperei até ao 4º lugar, mas fico com um sentimento de que perdi uma boa chance de vencer ou pelo menos terminar no pódio. Enfim, os erros fazem parte das corridas e hoje cometi um pequeno, mas que me custou a vitória. Aprender, melhorar e avançar para a próxima em Berlim! De qualquer forma amealhámos doze pontos, mostrámos bom andamento tanto em qualificação como em corrida e seguimos fortes na luta pelos primeiros lugares do campeonato.”

Nas contas do campeonato, António Félix da Costa conta com 58 pontos e é agora 5º classificado no mundial, onde Pascal Werlhein lidera com 86 pontos, seguido de Jake Dennis com 62 e Nick Cassidy com 61 (ver AQUI a classificação completa do mundial da FIA). A próxima prova da Fórmula E tem lugar em Berlim, numa jornada dupla marcada para os dias 22 e 23 de abril.