Fórmula E, António Félix da Costa: “obrigado a todos que confiaram em mim” | AutoSport

No final de uma corrida dramática, António Félix da Costa alcançou a sua primeira vitória com a nova equipa da TAG Heuer Porsche Formula E Team.

“Acho que é a primeira [vitória] que não tenho muito para dizer”, reagiu assim António Félix da Costa após ter vencido na África do Sul. “Muito peso nos meus ombros, mas obrigado a todos que confiaram em mim e me ajudaram a chegar aqui”.

Visivelmente emocionado, o piloto luso ainda recebeu os parabéns na altura da sua entrevista do antigo companheiro de equipa e hoje adversário direto na corrida, Jean-Éric Vergne, que admitiu não o ter visto nos espelhos antes da fantástica manobra de ultrapassagem.

Descrevendo a manobra que lhe deu por fim a liderança da corrida, Félix da Costa explicou que “foi uma aposta estratégica, já fiz isso antes, que é dar algum terreno e planear uma manobra de ultrapassagem tardia na corrida, porque a energia faz muita diferença. Foi jogar com ter alguma vantagem e por isso quis ficar atrás dele durante algumas voltas para ter essa vantagem com a energia”. O piloto luso admitiu que “sabia que era um risco, o JEV [Jean-Éric Vergne] é um piloto muito difícil de ultrapassar”. Félix da Costa disse ainda que “pensei para mim mesmo, quando falhei o ‘Attack Mode’, que só conseguia alcançar o segundo lugar, mas quando vi que recuperei energia soube que tinha de tentar”.

António Félix da Costa alcançou assim, a sua oitava vitória na Fórmula E, a primeira de 2023.