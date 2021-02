Fórmula E, António Félix da Costa: “O que faz a diferença é que temos menos dias maus”

A regularidade é a palavra-chave para o sucesso em qualquer tipo de competição. Para António Félix da Costa é essa regularidade que torna a DS Techeetah mais forte.

A equipa mais forte da Fórmula E não tem um domínio avassalador sobre as restantes, até porque as características da competição não o permitem. Mas a DS tem conseguido ser a mais forte, numa conjugação de pequenos pormenores que fazem a diferença. António Félix da Costa já falou várias vezes da enorme “sede de vitórias” da estrutura e referiu desta vez a regularidade e a capacidade de responder aos dias menos bons:

“Não creio que somos dominantes. Creio que somos muito fortes, provavelmente uma das mais fortes, mas o que faz a diferença é que temos menos dias maus que os outros e é graças a isso que se vencem campeonatos. Se conseguirmos minimizar os dias maus, temos mais hipóteses de vencer e é inevitável termos dias maus, até pelo formato do campeonato em que os líderes vão primeiro para a qualificação. É nos dias em que largamos de trás que temos de tentar minimizar o estrago. Temos um carro muito forte e preparamo-nos muito bem para os dias menos bons, com uma equipa que usa o carro da melhor forma e executa o fim de semana da melhor forma possível. O segredo é mesmo pontuar mesmo nos dias maus. “

Félix da Costa vê a Porsche e a Mercedes com potencial para se transformarem na maior ameaça à DS, mas não descarta os “suspeitos do costume”:

“Espero que outras equipas se mostrem e nos deem dores de cabeça. Vimos por exemplo a BMW que sempre teve um carro rápido, mas que nem sempre executou os fins de semana da melhor forma. No ano passado melhoraram muito e creio que será a tendência geral. Espero que todas as equipas estejam em grande nível, especialmente a Porsche e a Mercedes, que terão carros melhores e vão ter mais experiência e por isso serão ameaças mais fortes, até por terem pilotos muito bons. Não podemos esquecer o Lucas Di Grassi, o Sebastien Buemi, os Jaguar, que agora com o Sam Bird vai ter uma grande dupla com o Mitch Evans. Os Virgin sempre foram fortes. Podia dar 10 ou 12 nomes que acredito que podem vencer. Por isso acredito que a melhor abordagem para nós é tentar apenas fazer o nosso melhor. Iremos competir com quem tiver de ser.