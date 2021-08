Fórmula E, António Félix da Costa: ” O apoio dos portugueses vai ajudar” | AutoSport

António Félix da Costa joga uma cartada decisiva no próximo fim de semana. Na luta pelo título com mais 10 pilotos, o português tem a dura tarefa de tentar levar a melhor, com o forte handicap de sair do grupo 1 da qualificação o que poderá atirar o português par ao meio da tabela. Mas Félix da Costa não é conhecido por baixar os braços.

O arranque do ano para a DS Techeetah foi ligeiramente abaixo do esperado, mas a equipa foi subindo de produção até chegarmos ao Mónaco onde Félix da Costa venceu de forma imperial, uma das melhores corridas de sempre do campeonato. A qualidade do trabalho e da equipa falaram mais alto e a DS Techeetah voltou ao topo da tabela. Isto até a penúltima ronda, onde o azar voltou a bater à porta.

Félix da Costa tem mostrado fibra de campeão e uma resiliência só ao alcance dos melhores, o que o tem colocado sempre nos primeiros lugares. Se nas primeiras corridas a equipa (ainda sem propulsor novo) ficou aquém do que queria, apesar do pódio em Diriyah, as coisas foram melhorando até chegarmos a Valência onde Félix da Costa foi o mais rápido na corrida 1, sendo prejudicado por pelas sucessivas interrupções que levaram muitos pilotos a terminarem sem energia. No Mónaco deu o salto desejado para os primeiros lugares, onde se tem mantido desde então. O incidente com André Lotterer, em Londres, complicou as contas do título, mas é com a garra do costume que Félix da Costa encara esta batalha final, num terreno onde já foi muito feliz no passado:

“Estou motivado como nunca, muito bem preparado física e mentalmente e com a lição bem estudada. Sei que não será fácil, o nível dos pilotos que estão na luta é altíssimo, e na Fórmula E existem muitos fatores que podem influenciar o resultado, mas estou confiante que temos boas chances de lutar!”

A vantagem clara do ano passado em Tempelhof não deverá repetir-se este ano:

“Penso que em termos técnicos, nesta altura todas as equipas deram um grande salto em relação ao ano passado e estão todas muito mais fortes. Já não temos a pequena vantagem que tínhamos no ano passado. De qualquer forma, mentalmente estarei ainda melhor e quero utilizar isso a meu favor, tal como fiz o ano passado, procurar entrar na máxima força para desmoralizar os meus adversários. Repito, não será fácil, mas essa é parte da estratégia.”

A muito criticada qualificação, que obriga os primeiros a enfrentar uma pista muito suja, não é algo que atemorize o piloto de Cascais:

“Claro que não me favorece, sou provavelmente o piloto que mais vezes esteve no grupo 1 das qualificações. Todos na Fórmula E sabem que a regra tem de ser repensada para o próximo ano, mas por agora não há muito a fazer, é procurar fazer um “milagre” e passar à superpole, mas como já disse não é fácil, pois a evolução da pista na qualificação é enorme e principalmente no grupo 1 a pista encontra-se sempre muito “verde”.

Esta tem sido uma época dura e intensa para o Félix da Costa:

“Considero a época mais desgastante que tive na Fórmula E. Lutamos muito, fiz grandes corridas desde o fundo da grelha até aos pontos, tive também alguns azares, mas acho que todo o esforço e dedicação fez-me chegar à última corrida na luta do título. Dou o exemplo: quando as coisas correm menos bem na qualificação, eu luto na corrida com todas as minhas forças, o Jean-Éric Vergne baixa os braços e raramente recupera. Não quero comparar e muito menos sobressair, apenas constatar, porque é verdade, que lutamos todas as corridas e merecemos estar na luta por este título.”

Quanto ao seu colega de equipa, Félix da Costa não espera que haja ordens de equipa para que Vergne ajude na luta pelo título:

“Nada está definido, ele matematicamente pode ainda ser campeão, apesar de serem reduzidas as suas chances, mas por agora não houve nenhuma conversa nesse aspecto. Vamos esperar e ver, o meu papel é guiar e fazer o melhor possível, as regras de equipa não me cabe a mim decidir, mas não tenho dúvidas que a Mercedes jogará em equipa para proteger o de Vries. O que posso garantir é que vou deixar tudo o que tenho em pista e sei que o apoio dos Portugueses me vai ajudar, depois se trazemos o título para Portugal ou não vamos ver, mas estou preparado como nunca e motivado como nunca.”

Já pode votar a partir de hoje no Fanboost e ajudar Félix da Costa. Vote AQUI

Classificação Geral

1 Nyck de Vries 95 2 Robin Frijns 89 3 Sam Bird 81 4 Jake Dennis 81 5 António Félix da Costa 80 6 Alex Lynn 78 7 Nick Cassidy 76 8 Mitch Evans 75 9 Edoardo Mortara 74 10 René Rast 72 11 Pascal Wehrlein 71 12 Jean-Eric Vergne 68 13 Stoffel Vandoorne 63 14 Lucas di Grassi 62 15 Maximilian Gunther 62 16 Oliver Rowland 59 17 Andre Lotterer 45 18 Alexander Sims 44 19 Nico Müller 30 20 Sébastien Buemi 20 21 Norman Nato 17 22 Sérgio Sette Câmara 16 23 Oliver Turvey 13 24 Tom Blomqvist 5 25 Joel Eriksson 1

