Fórmula E, António Félix da Costa: “nunca mandei a toalha ao chão e não vai ser agora” | AutoSport

António Félix da Costa (TAG Heuer Porsche Formula E Team) tinha uma missão complicada na terceira corrida do ano da Fórmula E, a segunda prova do E-Prix de Diriyah do fim de semana passado, ao largar do fundo da grelha após uma má qualificação. Conseguiu subir na classificação na volta de abertura, terminando a corrida na 14ª posição, com uma boa recuperação, mas ainda sem somar pontos.

António Félix da Costa atravessa uma fase complicada no arranque da temporada 10 do Campeonato do Mundo de Fórmula E, ainda sem pontuar decorridas três corridas. Mesmo assim, e com dificuldades para ver a luz ao fundo do túnel, o piloto luso sublinhou a sua determinação em não desistir e encontrar a solução para ultrapassar esta fase.