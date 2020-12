Fórmula E: António Félix da Costa nos passos de Lewis Hamilton

António Félix da Costa tem planos ambiciosos para o seu futuro na Fórmula E. O português quer deixar a sua marca de forma vincada e pretende emular os feitos de Lewis Hamilton.

Depois de uma época fantástica onde deixou a um canto o bicampeão de Fórmula E (naquela que era a sua equipa) e deixou a concorrência a grande distância, tornando-se no campeão mais dominante da Fórmula E, Félix da Costa quer continuar vencer e convencer:

“O que Lewis está a fazer em F1 será o que me motiva agora na Fórmula E”, disse ele ao Autosport.com. “Quero tentar continuar a bater recordes, continuar realmente a deixar a minha marca na categoria. Essa é a minha motivação neste momento. Na Europa, se tirarmos a Fórmula 1 da equação, a Fórmula E é o patamar mais elevado onde posso competir”, acrescentou ele. “Não nego, a F1 continua a ser a categoria de topo – continua a ser a categoria chave do nosso desporto. Se eu tirar isso da equação, também estou a correr no WEC, terminei em segundo lugar nas 24 Horas de Le Mans, ganhei o campeonato de Fórmula E. Ficando na Europa, são as melhores competições onde posso correr”.

Félix da Costa não esconde o desejo de tentar a Indycar, mas noutra fase da carreira. Para já está focado a 100% na Fórmula E e esta aberto a tentar mostrar todo o seu valor no WEC, quem sabe na categoria principal.