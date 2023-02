Fórmula E: António Félix da Costa no pódio enquanto Vergne vence corrida frenética | AutoSport

Jean-Éric Vergne (DS Penske) aguentou todos os ataques de Nick Cassidy (Envision Racing) num final de corrida do E-Prix de Hyderabad emocionante e venceu pela 11ª vez na Fórmula E. Numa corrida frenética de princípio ao fim, António Félix da Costa (TAG Heuer Porsche Formula E Team) subiu ao pódio no terceiro posto na sua 100ª prova na Fórmula E, depois de uma boa recuperação vindo do 13º lugar da grelha. O piloto português beneficiou de uma penalização pós-corrida a Sébastien Buemi (Envision Racing) por exceder a potência máxima que lhe valeu num “drive through” convertido em 17 segundos adicionados no seu tempo final.

Numa primeira volta sem incidentes, Mitch Evans manteve a liderança apesar de alguma pressão de Jean-Éric Vergne. António Félix da Costa subiu três posições na primeira volta, rodando no 10º posto. Quem atacou na fase inicial da corrida foi Nick Cassidy, que ascendeu ao sexto lugar e pouco depois foi tocado por Edoardo Mortara, que se excedeu numa das curvas do traçado indiano e ficou sem a asa dianteira, perdendo várias posições.

Na sétima volta, e aproveitando o Attack Mode, Sébastien Buemi alcançou a liderança, ultrapassando Vergne na mesma altura em que Evans passava no local de ativação do Attack Mode. Assim, Buemi estava na frente do pelotão, enquanto Vergne tentava manter Evans, que tinha o AM ativado, atrás de si na terceira posição. Por esta altura, Félix da Costa foi ultrapassado por Jake Dennis, com AM ativado, mas no mesmo momento perdeu mais duas posições, para Oliver Rowland e Norman Nato, numa zona do pelotão em que as margens eram muito curtas e qualquer erro pagava-se muito caro.

Na volta seguinte, Buemi passou no AM e conseguiu manter a liderança, assim como Vergne fez com Evans.

Na volta 13 aconteceu o descalabro para a Jaguar TCS Racing: Sam Bird tentou ultrapassar Sacha Fenestraz, mas excedeu-se e não conseguiu travar no momento certo, batendo na traseira do seu companheiro de equipa, Mitch Evans, que seguia no terceiro posto. Fenestraz e Maximilian Günther (Maserati MSG Racing) ficaram “presos” na confusão e perderam as suas posições cimeiras na classificação, passando a rodar fora do top 10.

Numa altura frenética da prova indiana, Vergne ultrapassou Buemi, que viu ainda Cassidy e Jake Dennis a passarem por ele. O francês da DS Penske liderava a meio da prova, enquanto Cassidy ativava o AM e perdia a posição, que pouco depois recuperou, para Dennis. Com toda a confusão na frente, António Félix da Costa ascendeu ao sétimo posto, atrás de Oliver Rowland.

Buemi não desistiu e conseguiu ascender ao terceiro posto, mas era fortemente atacado por Dennis, que tinha mais energia disponível que o carro do piloto suíço. René Rast observava tudo desde o quinto posto.

Pascal Wehrlein, que tinha rodado toda a primeira parte da corrida fora dos dez primeiros, começava a recuperar e rodava no nono posto quando completou a volta mais rápida da corrida até aquela altura.

Durante a volta 23, Jake Hughes bateu nas proteções da pista depois da curva 4 e obrigou à entrada pela primeira vez do Safety Car.

Após a corrida regressar à condição de bandeira verde, René Rast bateu com violência na traseira do Andretti de Jake Dennis, levando à desistência de ambos, passando Félix da Costa para quinto classificado atrás de Rowland que tinha sido penalizado com 5 segundos adicionados ao seu tempo final. Na frente do pelotão, Cassidy atacava Vergne com tudo o que tinha. O piloto francês, muito experiente na Fórmula E, pôs as garras de fora e agarrou-se ao primeiro lugar da classificação.

Faltavam três voltas para o final da corrida e Félix da Costa assumiu o quarto lugar, tendo como alvo o terceiro posto de Sébastien Buemi, que tinha perdido o contacto com Cassidy e Vergne, que tinha muito menos energia disponível que o seu concorrente direto. Tudo se resumia à última volta.

Jean-Éric Vergne aguentou a liderança da corrida até à última passagem pela linha de meta, com Nick Cassidy e Sébastien Buemi a darem um duplo pódio à Envision Racing e António Félix da Costa perto do pódio na sua melhor classificação pela Porsche. Pascal Wehrlein ainda foi a tempo de subir ao quinto posto. Após a corrida terminar, a direção de corrida informou que Buemi foi penalizado por exceder a potência máxima permitida durante a corrida, levando o piloto luso a subir ao pódio.

Foto: Sam Bloxham/Fórmula E