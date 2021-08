Fórmula E, António Félix da Costa: “Não sei explicar, mas estou a sentir boas energias” | AutoSport

António Félix da Costa na luta pelo titulo Mundial na grande final em Berlim. Com 15 pontos de atraso e 60 por disputar, Felix da Costa entra em pista amanhã com tudo para as duas corridas finais da época da Formula E. Portugal pode sonhar com o titulo Mundial num circuito que traz boas recordações ao piloto luso que precisamente aqui se sagrou o ano passado Campeão da Formula E.



Corridas:

Sabado – 13h00 Eurosport 2 e Eleven

Domingo – 14h30 Eurosport 2 e Eleven.