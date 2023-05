Fórmula E, António Félix da Costa: “não deito a toalha ao chão e a luta continua” | AutoSport

O azar voltou a bater à porta de António Félix da Costa em mais uma corrida do Campeonato do Mundo de Fórmula E. Se em Berlim um toque de um adversário tirou a hipótese do piloto luso somar pontos importantes na primeira corrida na capital alemã, no Mónaco foi um furo que o impossibilitou de voltar a conquistar uma posição pontuável, depois de mais uma boa recuperação na classificação.

A qualificação foi muito complicada para Félix da Costa, que pareceu sempre ter dificuldade em curvar com o Porsche, além de ter cometido um pequeno erro. Ultrapassado o facto de ter de largar do 19º posto da grelha, o luso começou a corrida ao ataque e foi chegando perto do top 10. Alcançou pouco depois os lugares pontuáveis, até que um furo o obrigou a parar na box e trocar de pneu, regressando no fundo do pelotão e sem hipótese de poder voltar à contenda por qualquer ponto.

No final da corrida no Principado, António Félix da Costa mostrou-se “triste com o dia de hoje. Estava muito rápido e senti que tinha boas chances de lutar por um top 5, mas um furo matou a minha corrida. Enfim, as corridas são mesmo assim, umas vezes ganhamos, outras vezes somos traídos por coisas que não controlamos. Obviamente que não ajuda ter perdido estes pontos hoje, mas não deito a toalha ao chão e a luta continua, temos ainda muitas corridas pela frente este ano”.

A próxima prova do campeonato de Fórmula E tem lugar dias 3 e 4 de junho, em Jacarta, uma jornada dupla da competição.