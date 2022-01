Fórmula E, Diriyah: António Félix da Costa não avança para os duelos na qualificação | AutoSport

Má notícia para António Félix da Costa e para a DS Techeetah. Na primeira qualificação do ano, e a primeira sob o novo formato, o piloto português foi prejudicado pelo acidente de Edoardo Mortara (ROKiT Venturi Racing) nos instantes finais do seu grupo de qualificação e não conseguiu ser um dos 4 pilotos do grupo B que passaram aos quartos de final, os duelos entre dois pilotos.

Faltava pouco tempo para o fim da sessão de qualificação do grupo B, o de António Félix da Costa, na altura em que os tempos iriam baixar depois dos primeiros tempos por volta registados pelos pilotos, quando Mortara seguiu em frente numa curva, batendo nas proteções do circuito saudita, causando bandeiras amarelas no primeiro setor. Félix da Costa era um dos pilotos que seguia atrás e foi obrigado a baixar de ritmo, numa altura em que estava fora das 4 primeiras posições do grupo.

Jean-Éric Vergne também não passou para a fase eliminatória dos duelos, não conseguindo ser um dos pilotos mais rápidos do grupo A.

Só saberemos a posição final na grelha de partida de Félix da Costa no final da qualificação, porque depende se o vencedor do duelo final saiu ou não do seu grupo.