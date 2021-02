Fórmula E, António Félix da Costa: “Gostaria que o Estoril fosse adicionado ao calendário”

Com um calendário sujeito a modificações de última hora, novas oportunidades podem surgir. A Fórmula E tem mostrado flexibilidade nos seus planos e irá ter uma ronda num circuito “tradicional”, em Valência, sendo que essa hipótese pode acontecer noutros circuitos. António Félix da Costa gostava de correr no Estoril:

“Gostaria que o Estoril fosse adicionado. Seria fantástico e os responsáveis da pista ligaram-me para que dissesse à Fórmula E que o circuito está pronto para receber a prova, se houver um problema de última hora. Creio que eles têm estado em contacto, mas não acredito que vá acontecer este ano. Quanto a uma prova em Lisboa, houve discussões também, mas como estamos em ano de eleições é complicado assumir um compromisso . Do meu lado tento ajudar com o que posso, mas tento não estar muito envolvido, embora seja claro que gostaria de ter uma corrida em casa. Vou correr em Portimão no WEC por isso terei hipótese de correr em casa pelo menos uma vez, algo que já não acontece há quatro ou cinco anos. Creio que vamos até Valência, há conversas para irmos a Vallelunga. A Fórmula E tem um bom plano de reserva se for necessário.”