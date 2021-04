Fórmula E, António Félix da Costa: “Foi um dia duro”

Um dia longe do ideal para António Félix da Costa. O piloto português não teve uma boa qualificação, prejudicado com um toque nas proteções da pista e na corrida, apesar da boa recuperação, terminou fora dos pontos, com um furo a complicar ainda mais a vida do português, que apesar de tudo realçou os pontos positivos:

“Foi um dia duro para nós, senti que estive sempre no sítio errado à hora errada. É um dia daqueles, mas no final o que interessa é que estamos muito competitivos, rápidos o dia todo. Tivemos azar na corrida, que estava a correr bem, com uma boa recuperação vindo de 18º , sempre a ultrapassar adversários, até sétimo ou oitavo, depois tive um furo a sete voltas do fim.

É o que é, são corridas e o lado positivo é que o JEV venceu a corrida com o novo carro, o que mostra o quão competitivo somos. Amanhã será um novo dia, nova corrida e vai ser bom!”