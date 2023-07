Fórmula E, António ﻿Félix da Costa: “Foi o maior acidente da minha carreira e o mais assustador da minha vida” | AutoSport

Teve lugar este fim-de-semana a penúltima jornada dupla do Mundial de Fórmula E, em Roma. António Félix da Costa teve um fim-de-semana difícil, no sábado sofreu um brutal acidente, que envolveu vários pilotos, e que destruiu por completo o monolugar do piloto da TAG Heuer Porsche. Felizmente o piloto luso não sofreu em termos físicos e conseguiu ainda participar na corrida de domingo: “Foi o maior acidente da minha carreira e o momento mais assustador da minha vida”.

Foi assim que AFC descreveu o momento vivido na corrida de Sábado, onde o piloto Português se viu envolvido num acidente brutal, com vários pilotos a embaterem violentamente na traseira do carro de Sam Bird, que tinha perdido o controlo do seu monolugar, criando o caos em todo o pelotão que o perseguia.

Um momento de grande tensão, que felizmente não passou de um susto, com o piloto da Porsche a sair ileso desse acidente. Se nestes momentos o importante mesmo é a parte física e ninguém se ter lesionado, a verdade é que Félix da Costa dormiu sem dores de maior e entrou para a corrida de Domingo desejoso de vingar o dia anterior.

Com um carro totalmente novo, depois de um grande trabalho da sua equipa de mecânicos, AFC voltou a não ser feliz, numa corrida onde chegou a rondar o top 5, mas acabaria por sofrer alguns toques e cair para o 12º lugar final. Um fim-de-semana difícil para o piloto luso, mas que deixa tudo em aberto para a jornada dupla final, que terá lugar em Londres, onde Félix da Costa lutará para trazer o título Mundial de equipas para a Porsche.

Para António Félix da Costa: “este fim-de-semana a primeira coisa que penso é no facto de estar bem, isso é mesmo o mais importante. As corridas envolvem perigo e risco, mas em mais de 20 anos de corridas foi a primeira vez que senti real perigo neste acidente. Bati a mais de 220km/h e quando sai do carro, a primeira coisa que fiz foi agradecer a Deus por estar bem.

Não havia nada a fazer, bati forte e levei com a parte traseira do carro do Buemi no meu HALO, que felizmente fez o trabalho dele.”, afirmou AFC, que ficou com o seu monolugar totalmente destruído.

Depois de uma longa noite de trabalho, os mecânicos da Porsche conseguiram montar um carro 100% novo, que permitiu ao piloto de 31 anos participar na corrida de domingo.

Décimo na qualificação, António atacou nas primeiras voltas e quando se aproximava do top 5, algumas manobras menos desportivas de Andre Lotterer acabaram por impedir o Português de ir mais além, caindo posições até ao 12º lugar final.

AFC considerou “altamente anti desportiva a condução do Lotterer, que não só me impediu de ir mais além na classificação, mas sobretudo colocou em perigo outros pilotos. O desporto não é isto e não é o exemplo que um piloto deve passar. Acabou por ser uma corrida complicada, sem pontos. De qualquer forma estamos na 2ª posição no campeonato de equipas e vamos para Londres com toda a motivação e vontade de trazer este título para a Porsche!”

A corrida de Sábado foi vencida por Mitch Evans, em Jaguar, seguido de Nick Cassidy (Envision Racing), com Max Gunther (Maseratti) a fechar o pódio. No Domingo foi Jake Dennis (Avalanche Andretti) a brilhar, com Norman nato (Nissan) a ser 2º, seguido de Sam Bird (Jaguar). Quando falta disputar uma jornada dupla, o campeonato encontra-se ao rubro, com Jake Dennis a liderar o campeonato, com 195 pontos, seguido de Nick Cassidy com 171 e Mitch Evans com 151. São estes os três pilotos que lutarão pelo título de pilotos, onde Félix da Costa é atualmente 7º classificado, com chances reais de terminar ainda na 5ª posição do Mundial de Fórmula E. Na classificação de equipas, a Envision Racing lidera com 253 pontos, seguida da Tag Heuer Porsche com 239 pontos e da Jaguar, com 228 pontos.

A última jornada dupla do Mundial de Fórmula E terá lugar em Londres, no fim-de-semana de 29 e 30 de Julho, onde se consagrará o novo Campeão do Mundo da categoria, assim como a equipa Campeã.