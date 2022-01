Fórmula E, António Félix da Costa: “fizemos boas melhorias para este ano” (vídeo) | AutoSport

António Félix da Costa já está na Arabia Saudita, onde amanhã tem lugar a corrida inaugural da temporada 2022 do Mundial de Fórmula E em Riade. A sessão de qualificação está marcada para as 13h00 de Portugal.

A corrida, com duração de 45 minutos acrescida de uma volta, tem início às 17h00 e transmissão em direto na Eleven 3 e também no Eurosport 2. No sábado a dose repete-se, com nova corrida, à mesma hora (17h00) e novamente transmissão em direto na Eleven e Eurosport 2.

António Félix da Costa foi o segundo mais rápido na sessão de treinos livres de hoje, portanto boas perspectivas para a corrida de amanhã.