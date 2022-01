Fórmula E, António Félix da Costa: “Finalmente chegou a hora” | AutoSport

António Félix da Costa inicia este fim de semana, na Arábia Saudita, a temporada 2022 do campeonato do Mundo FIA Fórmula E. O piloto luso que se sagrou Campeão em 2020, parte à reconquista do título Mundial perdido no ano passado. Depois de muito trabalho de preparação com a sua equipa DS Techeetah, Félix da Costa está pronto e motivado para a jornada dupla inaugural, que tem lugar esta 6ª feira e sábado no circuito de Diriyah, em Riade.

Depois do interregno de Inverno, a Fórmula E está de regresso para a temporada 8, mostrando cada vez mais a sua força no topo do automobilismo Mundial, cada vez com mais construtores envolvidos, assim como um painel com alguns dos melhores pilotos Mundiais. Portugal volta a estar representado em grande nível, com António Félix da Costa, ao volante de um dos carros da DS Techeetah, equipa com a qual se sagrou Campeão Mundial na época 2020.

António Félix da Costa alcançou um pódio na época passada em Riade, mas parte com a confiança moderada para esta dupla ronda inaugural: “Finalmente chegou a hora. É sempre especial este sentimento de adrenalina de começar uma época. Todos começam do zero e ninguém sabe muito bem o que esperar, portanto parto com confiança moderada para esta primeira corrida. Sabemos que melhorámos o nosso carro nas áreas que eram as nossas fraquezas em 2021, portanto nesse aspeto fizemos bem o trabalho de casa, mas só vamos saber o nosso nível face aos nossos adversários quando tudo começar. Toda a equipa está muito unida e forte mentalmente!”, referiu o piloto de 30 anos, que volta a ser apontado pelos críticos, como um dos candidatos a lutar pelo título. Recorde-se que Félix da Costa alcançou o título Mundial de Fórmula E em 2020, mas na época passada viu Nyck de Vries sagrar-se Campeão, pelo que se prevê uma grande batalha na edição 2022 do Mundial de Fórmula E.

Serão então vinte e dois os pilotos à partida para este fim-de-semana, onde além de Félix da Costa e de Vries, são candidatos aos lugares da frente, mas também outros nomes como Stoffel Vandorne, Jean Eric Vergne (companheiro de equipa de Félix da Costa na DS Techeetah), Robin Frijns, Mitch Evans, Sam Bird, Lucas di Grassi, Edoardo Mortara ou até mesmo o recém chegado da Fórmula 1, António Giovanazzi, irão certamente ser opositores fortes na luta pelos lugares da frente..

O traçado de Diriyah é composto por 21 curvas e conta com 2.495m, percorrendo as muralhas históricas da cidade do Patrimônio Mundial da UNESCO no deserto da Arábia Saudita. O traçado apresenta um primeiro setor bastante desafiante e técnico, seguindo depois para uma série de mudanças de curvas rápidas sucessivas. O layout do traçado é um verdadeiro teste de estratégia para os engenheiros equipas, com uma longa reta a fechar a volta. A corrida será disputada no escuro com uma iluminação de LEDs única que revestem todo o circuito, num cenário espetacular, só ao alcance da excentricidade da Arábia Saudita.

A corrida inaugural da Fórmula E em Riade tem lugar na 6ª feira, com a sessão de qualificação marcada para as 13h00 de Portugal e com transmissão em direto na Eleven 3. A corrida, com duração de 45 minutos acrescida de uma volta tem inicio às 17h00 e transmissão em direto na Eleven 3 e também no Eurosport 2. No Sábado a dose repete-se, com nova corrida, à mesma hora (17h00) e novamente transmissão em direto na Eleven e Eurosport 2.