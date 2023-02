Fórmula E: António Félix da Costa faz a corrida nº 100 | AutoSport

António Félix da Costa vai fazer a 100ª corrida na Fórmula E. Uma carreira recheada de grandes momentos, vitórias e um título de campeão que agora chega a um número redondo.

Hyderabad receberá pela primeira vez uma corrida de Fórmula E, mas Félix da Costa está na competição desde início e, por isso, é um dos pilotos com mais corridas no seu CV. No próximo fim de semana o piloto de Cascais irá fazer a 100ª prova, ele que é o quinto piloto com mais corridas, atrás de Lucas di Grassi (103), Sébastien Buemi, Jean-Éric Vergne e Sam Bird (estes três com 101 corridas). Dos pilotos no ativo, Mitch Evans é o piloto seguinte na lista com 82 corridas. O piloto português conta com sete vitórias, nove pole positions e dezasseis pódios.

Para este fim de semana o objetivo e continuar a evoluir na sua nova equipa, a TAG Heuer Porsche, e encontrar o caminho dos bons resultados. Félix da Costa está a trabalhar intensamente com os seus engenheiros da Porsche e prefere focar as suas palavras no “trabalho que tenho feito com a equipa para melhorarmos a nossa performance. Disse após a corrida de Riade que não estava contente com a minha performance, não sou de encontrar desculpas nem de me agarrar ao passado. Faz parte da vida de um piloto ter corridas e momentos menos bons, mas estou motivado. Sou ambicioso e quero voltar aos lugares da frente. Toda a equipa da Porsche está totalmente unida, sabemos que temos um bom carro, portanto estou forte e motivado para a corrida deste fim-de-semana na Índia. Ser a 100ª corrida é apenas um número, claro que é interessante chegar às 100 corridas, mas encaro esta corrida da mesma forma que todos os outros, com foco e determinação.”

O circuito de Hyderabad tem um perímetro de 2.835km e é composto por um total de dezoito curvas, num misto de curvas lentas e técnicas com uma secção bastante rápida e desafiante. Espera-se casa cheia nesta estreia da Índia no Mundial de Fórmula E. O programa do fim-de-semana tem início na 6ª feira com uma sessão de treinos livres, no sábado logo pela manhã tem lugar outra sessão de treinos, com a qualificação logo a seguir. A corrida poderá ser acompanhada em direto na Eleven 1 e Eurosport 2, a partir das 09h20 de sábado (horas Portuguesas).