Fórmula E, António Félix da Costa: “estou motivado e com vontade de dar tudo” | AutoSport

A temporada 2023 de António Félix da Costa demorou três corridas até se adaptar ao monolugar da Porsche, num início de temporada complicado, mas que seria expectável após a mudança de equipa. O piloto luso respondeu com um pódio na Índia, seguindo-se a espetacular vitória na África do Sul. Apesar de alguns contratempos, Félix da Costa mantém-se no grupo da frente e é 6º classificado na classificação por pilotos, numa altura em que faltam disputar cinco provas até ao final do ano.

O luso quer terminar a temporada de estreia na TAG Heuer Porsche com bons desempenhos e tem agora um papel importante pela frente, ajudando a equipa na luta pelo título de equipas e o seu companheiro de equipa Pascal Wehrlein, atual líder do campeonato, a sagra-se campeão.

Em antevisão da prova do próximo fim de semana, António Félix da Costa realçou “a importância da qualificação, que tem sido nas últimas corridas o nosso calcanhar de Aquiles. Sabemos as áreas a melhorar e trabalhámos bastante nelas no simulador, portanto estou motivado e com vontade de dar tudo este fim-de-semana. O meu trabalho é ajudar a Porsche a vencer o campeonato de equipas e pessoalmente quero lutar nas cinco provas que faltam pelos lugares do pódio, sabendo de antemão que naturalmente estarei cá para apoiar o Pascal na luta do título de pilotos. É assim que funciona uma equipa, este ano é ele, amanhã sou eu, na Porsche trabalha-se sempre no melhor resultado para a marca e infelizmente este ano não estou em posição de lutar pelo título, no entanto vou fazer o meu trabalho, dando tudo em pista”

A prova deste fim de semana marca a estreia da Fórmula E na cidade de Portland, que ao contrário das restantes provas, trata-se de um circuito permanente. O circuito conta com 12 curvas e 3.160 m de perímetro e é provavelmente um dos mais rápidos na Fórmula E, mas contém vários pontos de ultrapassagem, incluindo uma chicane rápida no final da reta da meta e um complexo de três curvas na parte final, que podem oferecer várias ultrapassagens.

O programa inicia-se na 6ª feira com uma sessão de treinos livres, com a segunda sessão de livres a ter lugar no sábado. A qualificação está marcada para as 20h40 de sábado e a corrida terá lugar a partir das 01h03, com transmissão em direto no Eurosport e também no canal Eleven 2.