Fórmula E, António Félix da Costa: “estou contente com a segunda metade do ano” (vídeo) | AutoSport

Antevisão de António Félix da Costa da última ronda do Campeonato do Mundo FIA de Fórmula E do ano, na Coreia do Sul. O piloto luso está no quinto posto da classificação do campeonato de pilotos da competição elétrica e pretende manter a forma das recentes provas, prometendo focar-se em conquistar o título de construtores para a sua equipa a DS Techeetah.