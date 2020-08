Fórmula E, António Félix da Costa: “Estou a fazer tudo para trazer o título para Portugal”

A Fórmula E vai recomeçar o campeonato com seis corridas em nove dias, em Berlim. António Félix da Costa segue na frente do campeonato com 11 pontos de vantagem para Mitch Evans e está pronto para fazer tudo o que estiver ao seu alcançe para conquistar o campeonato.

