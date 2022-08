Fórmula E, António Félix da Costa: “entrar ao ataque e ir à luta por pódios” | AutoSport

Depois de ter sido um dos pilotos mais fortes na segunda metade da época 8 do Campeonato do Mundo de Fórmula E, António Félix da Costa, tem como objetivo lutar pelo pódio ao volante do monolugar da DS Techeetah na derradeira jornada do mundial, que se realiza em Seul, na Coreia do Sul. já se encontra na Coreia do Sul.

António Félix da Costa voltou a mostrar todo o seu talento ao mundo do automobilismo em mais uma intensa temporada da Fórmula E. Este fim de semana será a estreia de Seul, capital da Coreia do Sul, no calendário do Mundial de Fórmula E. A pista, situada no complexo desportivo Jamsil, construído para os Jogos Asiáticos de 1986 e as Olimpíadas de 1988, será o palco de todas as emoções, e Félix da Costa quer despedir-se da temporada 2022 com chave de ouro. Apesar de não se encontrar na luta do título, o piloto luso está com a motivação em alta, ele que venceu já este ano a prova de Nova Iorque.

Em jeito de antevisão para o fim-de-semana que se avizinha, Félix da Costa mostra-se “empolgado de correr aqui em Seul. Um circuito novo é sempre mais desafiante para todos os pilotos e eu pessoalmente gosto de desafios, portanto o objetivo passa por entrar ao ataque e ir à luta por pódios para fechar a época com um bom resultado. Não tenho nada a perder, infelizmente devido ao início menos bom que tivemos, não estamos na luta do título, mas por outro lado isso permite-me ter uma abordagem mais agressiva e decidida nestas duas corridas finais. O circuito parece muito interessante, com pontos de ultrapassagem, num cenário espetacular em torno do estádio olímpico.” De referir que a luta pelo título de pilotos não se encontra definida, com Stoffel Vandoorne na liderança, mas com Mitch Evans e Edoardo Mortara, ainda com possibilidades matemáticas de chegar ao título. Por seu lado, António Félix da Costa é 5º classificado e está fora da luta do título, mas pode ainda terminar na 4ª posição do Mundial, e sobretudo no campeonato de marcas, terá um papel fundamental para apoiar a sua equipa DS Techeetah, que se encontra na luta do título de construtores.

A prova deste fim de semana na Coreia do Sul marca o final da temporada 8 do campeonato do Mundo de Fórmula E. Quanto aos horários do fim de semana, sábado tem lugar as sessões de treinos livres, seguida de qualificação. A corrida, com duração de 45 minutos e uma volta, tem início às 07h50 (hora portuguesa), com transmissão em direto no Eurosport e também na Eleven 3. No domingo a dose repete-se, com a ronda final da temporada 2022, sempre com transmissão em direto no Eurosport e Eleven 3, novamente a partir das 07h50.

