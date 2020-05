Fórmula E: António Félix da Costa e Jean-Eric Vergne aceitam redução de salário

Devido à pandemia coronavírus (COVID-19), António Félix da Costa e Jean-Eric Vergne aceitaram cortes no seu salário de forma a ajudar a DS Techeetah neste momento de crise.

De acordo com o the-race.com, Da Costa e Vergne aceitaram cortes nos seus salários. A DS Techeetah foi das últimas equipas a colocar o seu pessoal em “lay-off”, num momento em que a Fórmula E tem a sua época suspensa.

Também os quadros superiores de gestão da DS Techeetah sofreram uma redução de salários. A equipa tem o seu pessoal espalhado pelo mundo, sendo que a maioria dos técnicos estão sediados em França, mas também com pessoal no Reino Unido e no Canadá.