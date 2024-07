Fórmula E: António Félix da Costa deverá manter-se com a Porsche na próxima época

António Félix da Costa deverá continuar com a Porsche na Fórmula E em 2025. O português, que venceu quatro das últimas cinco corridas, continuará com o seu companheiro de equipa Pascal Wehrlein pela terceira temporada consecutiva.

Não tem sido uma relação fácil entre o piloto luso e a marca germânica, com complicações relacionadas com a sua dupla participação na Fórmula E e no Campeonato Mundial de Resistência (WEC). Inicialmente, a Porsche impediu da Costa de continuar em ambas as séries, afetando os seus planos com a equipa Jota no WEC. Embora houvesse potencial para um regresso ao WEC em 2025, o recente sucesso de Costa na Fórmula E e a melhoria das relações com a Porsche levaram a um acordo para cumprir o seu contrato até ao final da época de 2024-25.

Apesar do interesse de outros construtores e equipas de Fórmula E, uma resolução de última hora garantiu a permanência de AFC na Porsche. Depois de um arranque de época falhado, Félix da Costa tem mostrado todo o seu talento com quatro vitórias nas últimas cinco corridas. O português está em alta e a sua permanência na equipa faz todo o sentido. A decisão deverá ser tornada oficial no final da época.