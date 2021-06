Fórmula E: António Félix da Costa dá boas indicações nos treinos | AutoSport

António Félix da Costa tem dado boas indicações em Puebla, no dois treinos livres, o que abre boas prespetivas para a qualificação agendada para as 18 horas.

No primeiro treino, feito com pista molhada depois da chuva que caiu durante a manhã no traçado mexicano, o português foi terceiro, atrás de Oliver Rowland (Nissan), que foi o mais rápido e Pascal Wehrlein (Porsche). No segundo treino, Rowland voltou a ser o mais rápido, com Félix da Costa a ser segundo, já com pista seca. Bons indicadores para a qualificação.

Não se esqueça que pode votar no Fanboost AQUI

Treino Livre 1:

Treino Livre 2: