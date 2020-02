Fórmula E: António Félix da Costa conquista a pole position para o E-Prix de Marraquexe

António Félix da Costa conquistou a pole position para o E-Prix de Marraquexe. O piloto da DS Techeetah fez um tempo de 1:17.158s, ficando na frente de M.Gunther (BMW I Andretti Motorsport) por 0.069s.

Post Super Pole interview with @Nickishields nearly race time at the #MarrakeshEPrix as @afelixdacosta would say Let's get it!⚡️💪 pic.twitter.com/ASFqRHANdE