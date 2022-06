Fórmula E: António Félix da Costa com objetivo de lutar pela vitória na estreia de Jacarta | AutoSport

O Mundial de Fórmula E estreia-se este fim de semana na Indonésia, com a 9ª ronda da temporada a ter lugar em Jacarta. António Félix da Costa regressa à ação, numa corrida em que todos os pilotos partem em pé de igualdade na descoberta de um circuito totalmente desconhecido.

Numa altura em que estão decorridas oito das 16 rondas que compõem o calendário do campeonato do mundo FIA de Fórmula E, Félix da Costa tem tido uma temporada de altos e baixos, com alguns infortúnios a impedirem o piloto da DS Techeetah de estar atualmente na luta do título. Apesar de tudo AFC tem vindo a crescer nas últimas corridas e parte para esta prova de Jacarta com objetivos claros de lutar por um lugar no pódio e manter a boa performance em pista, que mostrou na última jornada em Berlim.

O piloto português já se encontra na Indonésia, de forma a ambientar-se ao fuso horário e também às condições meteorológicas bem diferentes do habitual, com altas temperaturas e sobretudo índices de humidade. Para a corrida deste fim de semana Félix da Costa é bastante pragmático na antevisão: “Nesta altura do campeonato, qualquer corrida que entremos é com o objetivo de estar na luta dos pódios e vitórias, principalmente tendo em conta que não temos nada a perder, a minha mentalidade será agressiva e vamos com tudo este fim de semana aqui em Jacarta. O circuito é novo para todos, mas preparamo-nos muito bem no simulador e acredito que temos a lição bem estudada. Já aqui estou há alguns dias, gosto muito do espírito das pessoas aqui na Indonésia e estou cheio de vontade de entrar em pista”.

Em relação ao circuito citadino de Jacarta, situado no Ancol Beach City Resort, conta com um perímetro de 2.37km, num total de dezoito curvas, num misto de uma zona inicial bastante rápida, misturada com um último setor muito técnico, com curvas com bastante “banking”. Como habitual, o programa do fim de semana tem lugar no sábado, naturalmente com horas diferentes do habitual devido ao fuso horário. Na madrugada de sábado têm lugar as duas sessões de treinos livres, seguidas da qualificação, com a corrida marcada para as 09h00 de Portugal continental.

Classificação do campeonato (após 8 de 16 provas)