Fórmula E: António Félix da Costa com inicio de temporada difícil após abandono no México | AutoSport

António Félix da Costa teve um inicio de temporada difícil no Campeonato do Mundo de Fórmula E, depois de ter desistido nas primeiras voltas da ronda inaugural que teve lugar na Cidade do México, depois de um toque num adversário. Ainda muito campeonato pela frente, o piloto luso quer melhorar o ritmo em qualificação já na próxima prova na Arábia Saudita, a primeira ronda dupla do calendário.

Depois de ter largado da 16ª posição da grelha, António Félix da Costa nem teve tempo para “aquecer”, uma vez que logo na 3ª volta em redor do Autódromo Hermanos Rodriguez, foi obrigado a abandonar, depois de um incidente com Nico Müller, piloto que seguia à sua frente, na tentativa de ultrapassagem do luso.

No final da corrida, que terminou há instantes, António Félix da Costa não escondia a sua insatisfação pela forma de iniciar a época desportiva 2024. “Naturalmente não era o inicio de época que queria, mas largando de 16º sabia que não ia ser uma corrida fácil e que estava exposto a possíveis incidentes e foi o que aconteceu logo na 3ª volta. Temos de trabalhar intensamente com a minha equipa para melhorarmos a qualificação e dar uma resposta positiva já daqui a 15 dias na Arábia Saudita!”

O vencedor da corrida de hoje no México foi Pascal Wehrlein, companheiro de equipa de Félix da Costa na Tag Heuer Porsche. A próxima prova do mundial tem lugar em Diryah, na Arábia Saudita.