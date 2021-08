Fórmula E, António Félix da Costa: “Ataque total!” | AutoSport

Está a chegar o grande momento da temporada 2021 de António Félix da Costa. Depois de treze provas disputadas, são dezoito os pilotos que matematicamente podem ainda alcançar o título Mundial de Fórmula E. Um número que mostra bem a competitividade de todas as equipas deste campeonato. O atual campeão em título é português, de seu nome António Félix da Costa e chega a esta última prova, em Berlim, com reais chances de revalidar o título Mundial. Certamente não será tarefa fácil, mas a determinação e foco do piloto da DS Techeetah estão na máxima força, num circuito onde AFC guarda excelentes recordações, pois foi precisamente aqui que no ano passado se sagrou Campeão Mundial de Fórmula E.



Foi sem dúvida uma temporada desgastante e exigente para António Félix da Costa, que teve um inicio de temporada difícil, chegou mesmo a estar a quarenta pontos do líder, mas lutou sempre com todas as suas armas e perseverança, recuperou esses quarenta pontos e chega à derradeira prova na luta. Para Félix da Costa a palavra de ordem é “ataque total. Assumidamente será esta a minha estratégia este fim-de-semana aqui em Berlim. Muita gente me tem perguntado sobre as contas nesta luta, mas eu prefiro não pensar em pontos, vou sim entrar em pista ao ataque, mesmo estando no grupo 1 da qualificação, sabemos que se fizermos um bom trabalho, podemos estar em boa posição para atacar na corrida. Vai ser um fim-de-semana muito exigente mentalmente, vai ser fundamental não cometer erros, atacar nas alturas certas e ter cabeça fria, pois dentro de pista a ação vai aquecer. Sei também que terei um grande apoio dos Portugueses e isso dá-me ainda mais força para ir à luta e trazer este título Mundial para Portugal.”

O programa do fim-de-semana tem inicio 6ª feira, com uma sessão de treinos livres, já no Sábado tem lugar a qualificação e a corrida, com duração de 45 minutos mais uma volta, com inicio marcado para as 13h (hora Portuguesa). No Domingo a dose repete-se, com a decisiva e última corrida da época, a partir das 14h30.

Horários:

Sábado:

Qualificação: 09h00

Corrida: 13h00

Domingo:

Qualificação: 10h30

Corrida: 14h30