Fórmula E, António Félix da Costa: “agora é ajudar o Pascal a lutar pelo campeonato” | AutoSport

António Félix da Costa batalhou para terminar ambas as corridas do E-Prix de Jacarta, 10ª e 11ª ronda do campeonato do Mundo de Fórmula E, nos lugares pontuáveis, mais precisamente na 8ª posição na corrida de ontem e hoje no 7º lugar.

As qualificações foram de facto o calcanhar de Aquiles do piloto Português da TAG Heuer Porsche, que no sábado foi apenas 15º, o que o obrigou a partir dessa mesma posição. Apesar de tudo AFC efetuou uma corrida inteligente, sempre ao ataque, recuperando sete posições, até ao 8º posto final. Hoje teve lugar nova corrida e apesar de algumas melhorias, o piloto luso não foi além do 11º lugar na qualificação, o que o penalizou e obrigou AFC a nova recuperação, até ao 7º posto final.