Fórmula E, António Félix da Costa: “A DS já provou que sabe fazer unidades motrizes muito fortes”

A DS Techeetah vai começar a época com a unidade motriz de 2020, mas irá introduzir a nova unidade antes da ronda de Roma. A equipa espera uma melhoria na performance do carro, embora António Félix da Costa tenha explicado que nesta fase, as melhorias são pequenas:

“A cada ano tentamos encontrar mais performance, mas todos estão já tão perto do limite que é impossível dar um salto grande A maioria das unidades motrizes operam já com eficiência acima dos 99%. Mesmo que digamos que fizemos grandes avanços, falamos de diferenças de 0.1 ou 0.2 %, o que é ótimo mas não traz diferenças significativas. Melhoramos a nossa eficiência na nova unidade, o que implica mais potência recuperada e tentamos sempre tornar a unidade mais leve. Os regulamentos mudaram e agora temos um peso mínimo para os pilotos, o que significa que terei de colocar lastro no topo do assento, o que não é ideal pois antes podíamos colocar o lastro mais abaixo. Há pilotos que estão a tentar perder peso como o Lucas Di Grassi e o André Lotterer, eu estou a tentar ganhar peso. A DS já provou que sabe fazer unidades motrizes muito fortes e pelos testes que fizemos é sem dúvida um passo em frente.”