Formula E, Antevisão: Quem se irá sagrar campeão em Seoul? | AutoSport

A 8ª temporada do Campeonato do Mundo de Fórmula E da ABB FIA caminha para o final este fim-de-semana, em Seoul, capital da Coreia do Sul, para as rondas 15 e 16 do campeonato.

Onze equipas, oito fabricantes e 22 pilotos de classe mundial lutaram durante todo o ano para este momento: a última ronda do campeonato que vai decidir o campeão do mundo da oitava época de Fórmula E. A corrida de domingo irá marcar também a 100ª corrida de Fórmula E.

A competição viaja pela primeira vez até ao Parque Olímpico de Seoul, que será o palco de um fim-de-semana marcante na história da competição, o último dos carros Gen2 que serão relembrados por terem proporcionado corridas muito mais próximas e emocionantes ao longo destes últimos cinco anos.

Stoffel Vandoorne é o principal candidato a vencer o campeonato do mundo, tendo uma larga vantagem de 36 pontos para o rival mais próximo, Mitch Evans, da Jaguar TCS Racing. O piloto da Mercedes-EQ procura carimbar o título, um ano depois de ter sido o seu colega de equipa Nyck de Vries a alcançar o feito, pela mesma equipa.

Na Fórmula E, são muitos os altos e baixos que os pilotos enfrentam e a consistência tem provado ser o principal fator que leva ao sucesso. Aqui, o piloto belga tem mostrado ser o mais forte, tendo alcançado os pontos em 13 rondas de 14 realizadas até ao momento, falhando a sequência apenas no E-Prix da Cidade do México, ronda 3 do campeonato. Nas últimas quatro etapas, Stoffel Vandoorne conseguiu colocar-se sempre nos quatro primeiros.

A estatística mais interessante é que Vandoorne lidera com larga margem o campeonato e só precisou de vencer uma corrida, no Mónaco, contra as três vitórias de Evans ou Mortara.

Ainda assim, Vandoorne está na competição há tempo suficiente para saber que tudo está em cima da mesa nas duas últimas rondas do campeonato.

Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) esteve prestes a garantir o quarto lugar na última corrida, mas um problema técnico no seu carro obrigou o neozelandês a desistir na última volta do E-Prix de Londres. Evans esteve a uma volta de reduzir a desvantagem face a Vandoorne para 22 pontos, 14 a menos do que é a sua desvantagem atual, que complica a ‘luta’ pelo título e inclinam todas as probabilidades em Seoul para o lado do piloto belga da Mercedes-EQ.

O sonho ainda está vivo e já o vimos dominar um fim-de-semana inteiro antes esta época, em Roma, mas o risco é muito maior desta vez e Vandoorne só tem de ficar à frente do piloto da Jaguar na 15ª ronda para que a batalha termine.

Em terceiro e quarto, Edoardo Mortara, da ROKiT Venturi Racing, e Jean-Eric Vergne, da DS TECHEETAH, têm muito trabalho pela frente. O suíço estava na frente do campeonato há quatro rondas atrás, depois de ter conquistado duas vitórias e dois pódios em quatro corridas seguidas. Desde então, os E-Prix de Nova Iorque e de Londres foram para esquecer, tendo saído dos EUA com apenas 3 pontos em duas corridas e da Grã-Bretanha com um impressionante total de zero pontos em, também, duas corridas. Neste momento, ele está a 5 pontos de Evans e a 41 de Vandoorne.

Da mesma forma, Vergne atingiu a sua pior sequência de sempre na Fórmula E, com quatro corridas sem pontuar, nos E-Prix de Nova Iorque e de Londres, após ter pontuado nas primeiras dez do campeonato de 2022. Está atualmente a 47 pontos de Vandoorne e só um milagre poderia fazer com que o francês vencesse o título de pilotos.

Em quinto lugar na tabela de pilotos encontra-se António Félix da Costa, já sem hipóteses matemáticas de lutar pelo título, no entanto, o português tem acumulado grandes resultados nas últimas três rondas, tendo vencido a segunda corrida do E-Prix de Nova Iorque, única vitória do piloto português e da sua equipa em 2022. Neste momento está a apenas a 12 pontos do seu colega de equipa Vergne e, ainda poderá muito bem terminar 2022 à frente do piloto francês, quando nada o faria prever.

Na batalha pelo título de construtores, temos uma luta mais em aberto em perspetiva, para o E-Prix de Seoul. A Mercedes-EQ alargou a vantagem para o segundo classificado no último E-Prix de Londres, com um pódio de Vandoorne e outro do seu colega de equipa, Nyck De Vries. Atrás segue a ROKiT Venturi Racing com uma desvantagem de 36 pontos e em terceiro segue a equipa de António Félix da Costa, a DS TECHEETAH, 11 pontos atrás da equipa monegasca.

Para além de se tratar da corrida nº 100, Lucas di Grassi (ROKiT Venturi Racing) está perto de alcançar o seu 1.000º ponto. O brasileiro tem sido uma parte intrínseca da Fórmula E desde o primeiríssimo dia e está destinado a tornar-se o único homem a ter participado em todos os E-Prix até à data.

A superfície da pista é nova e irá evoluir rapidamente. O que acontecer no sábado de manhã poderá estar completamente fora da janela ao final da tarde, e certamente ao domingo.

Seoul carateriza-se por ter altas temperaturas, mas, também, elevada humidade que traz consigo uma grande probabilidade de chuvas fortes.

Quem lidar melhor com as condições em Seoul trará para casa o merecido e ambicionado prémio.

Sábado: Qualificação: 03h40 / Corrida: 08h00

Domingo: Qualificação: 03h40/Corrida: 08h00