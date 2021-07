Fórmula E: André Lotterer pediu desculpa a António Félix da Costa | AutoSport

André Lotterer, que foi alvo de muitas críticas nas redes sociais, especialmente por parte dos fãs portugueses, depois do incidente com António Félix da Costa, pediu desculpa ao piloto luso.

Se numa primeira fase o alemão não se mostrou arrependido com a defesa mais agressiva que atirou o piloto da DS Techeetah contra o muro, dizendo “claramente defendi desde cedo e ele ainda queria entrar naquele pequeno espaço. Veio com velocidade a mais , foi sua a decisão de correr esse risco. Por isso, fui considerado culpado, mas não concordo inteiramente com isso. Com certeza, é uma corrida, mas ele também podia ter ido por fora, por vezes também tenho a oportunidade de o fazer, mas não o faço, porque há demasiado risco.”

Numa publicação nas redes sociais, Félix da Costa afirmou ter recebido uma mensagem de Lotterer, que se desculpou pelo incidente. “Todos cometemos erros na vida e eu respeito um pedido de desculpas. Agora é tempo de nos focarmos em Berlim, estou com ainda mais vontade de ganhar este ano e já ultrapassei coisas bem mais difíceis na vida. Obrigado pelo vosso apoio” disse o português.