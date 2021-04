Fórmula E: André Lotterer não assume culpa pelo toque com Stoffel Vandoorne

A corrida 1 em Roma de André Lotterer ficou comprometida logo no início, com uma manobra um pouco otimista do piloto alemão, na tentativa de roubar a liderança a Stoffel Vandoorne.

Apesar de ter sido penalizado, Lotterer não assumiu as culpas pelo incidente:

“Ele foi displicente. Eu estava perto e ele levantou o pé muito cedo para a Curva 7, por isso tentei passá-lo. Ele viu que eu tentei. Ele defendeu de forma bastante agressiva e não me deixou espaço. Quando alguém tenta uma manobra assim, se o adversário virar, vai haver um toque. OK, talvez tenha sido uma jogada prematura, mas estamos a correr. Infelizmente, isso comprometeu completamente a corrida e danificou a minha asa da frente. A minha direção ficou com problemas.”

No entanto, Vandoorne argumentou que “foi um pouco desnecessário correr esse risco na volta 1. Especialmente na curva 7 foi uma das curvas mais escorregadias. Estava 20-30 metros atrás e ele tentou uma ultrapassagem tardia, o que para a volta de abertura foi um pouco desnecessário. Precisávamos descobrir as condições e depois fazer a corrida a partir daí. Obviamente comprometeu a sua corrida e a minha corrida de forma maciça”.

Oliver Rowland, que foi o piloto que aproveitou, de forma temporária, este toque, ficando na liderança, antes da penalização por exceder a energia permitida, disse ao Motorsport.com: “Talvez tenha sido um pouco cedo para tentar algo do género. Especialmente com as condições. Estava muito molhado. Percebo que André queria ir para a frente e tentar fugir, mas ao mesmo tempo a manobra foi feita um pouco tarde. Eu estava a tentar sobreviver, claramente a mentalidade do André era de chegar à frente e ir embora”.