Fórmula E: Andre Lotterer é contratação da Andretti para 2022/23 | AutoSport

Andre Lotterer vai juntar-se à Avalanche Andretti na temporada 9 da Fórmula E, formando dupla com o britânico Jake Dennis para o início da nova era Gen3.

Já com vasta experiência, após cinco temporadas na competição, três das quais ao volante da TAG Heuer Porsche onde o alemão arrecadou quatro segundos lugares, o piloto muda-se muda agora para a Andretti, que vai competir com unidade motriz fornecida pela formação de Estugarda, na Gen3.

“Estou entusiasmado por me juntar à Avalanche Andretti para a Época 9 e o início da era Gen3. Trabalhar em conjunto com Jake [Dennis] será uma grande combinação para continuar a empurrar a equipa para a frente do pelotão na Fórmula E”, disse Lotterer.

Michael Andretti, diretor executivo e presidente da Andretti, e o diretor da equipa Roger Griffiths estão satisfeitos com a contratação para a próxima temporada e garantem que a experiência de Lotterer vai ajudar a equipa a conquistar bons resultados.

O piloto de 40 anos foi substituído na Porsche pelo português António Félix da Costa, que irá formar dupla com o antigo piloto de F1 Pascal Wehrlein, em 2022/23.