Fórmula E: André Lotterer deixa a Porsche no final da época | AutoSport

André Lotterer vai deixar a Fórmula E para se concentrar a 100% no programa LMDh da marca germânica e da Penske Motorsport. Com a apresentação do novo protótipo que vai competir no WEC e no IMSA e o anúncio de alguns dos pilotos que farão parte do programa de resistência – Lotterer é um deles – o programa de Fórmula E dos alemães sofrerá alterações, como o AutoSport tinha dado conta anteriormente.

Thomas Laudenbach, responsável máximo da Porsche Motorsport, confirmou a saída de Lotterer no final do ano da equipa de Fórmula E, mas não quis avançar o seu substituto nem se Pascal Wehrlein, o segundo piloto da dupla atual, continuará no mundial da FIA de monolugares elétricos.

“O André não vai fazer a Fórmula E na nossa equipa”, disse Laudenbach ao Motorsport.com. “Mas há uma diferença entre correr e ter algum outro tipo de papel. Tem obviamente muitos anos de experiência na Fórmula E, por isso seria estúpido não usar essa experiência”.

Como adiantado anteriormente pelo AutoSport, António Félix da Costa poderá ser piloto na equipa de Fórmula E da Porsche em 2023, num acordo a longo prazo.

A Porsche ainda não revelou como os oito pilotos anunciados até agora serão divididos pelos dois programas da Porsche Penske Motorsport no WEC e no IMSA, nem os restantes pilotos que preencherão o terceiro lugar nas tripulações que farão as corridas de Daytona, Sebring, Petit Le Mans e as 24 Horas de Le Mans.