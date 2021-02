Fórmula E: Ambiente vai ficar pesado na DS Techeetah

Era inevitável que as duas estrelas da DS Techeetah se encontrassem em pista e que esse encontro desse faísca. Não se esperava que fosse logo à segunda corrida.

António Félix da Costa aparentemente perdeu tempo numa travagem quando ocupava a terceira posição, ficando à mercê do ataque de Jean-Éric Vergne. A luta entre os dois foi acesa e resultou num toque. No final, as declarações de ambos mostravam que a conversa no debrief não será fácil.

Vergne disse: ” Quando ele estava em Attack Mode deixei-o passar porque somos uma equipa e estamos a tentar ser o mais eficientes e não estávamos no mesmo modo de energia. Depois eu estava com mais energia pensei que ele me ia deixar passar , mas depois houve o toque e na última curva ele não travou, apenas tentou meter o carro e batemos.”

Félix da Costa não estava contente também e fez questão de frizar que quando está errado é o primeiro a admitir:

“Se este é o seu ponto de vista, creio que deve estar certo. Não vou dizer nada sobre isso e vamos falar internamente. Normalmente admito quando estou errado, olhei rapidamente para as imagens… vamos falar sobre isto e se estiver errado irei admitir, mas neste caso não estou convencido que esteja errado.”

Começa quente a época na DS Techeetah