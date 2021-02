Fórmula E: Alex Lynn levado para o hospital

O verdadeiro motivo pelo qual a segunda corrida em Diriyah foi interrompida soube-se pouco depois do fim da prova. Alex Lynn foi um dos pilotos envolvidos no acidente que motivou bandeiras vermelhas, capotou e foi levado para o hospital. A Mahindra já informou que o piloto está consciente e foi para o hospital para fazer algumas análises.

Eis as imagens do acidente:

This is serious shit! Hope @alexlynnracing is safe!



#DiriyahEPrix https://t.co/p701gqcmm2