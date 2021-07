Fórmula E: Alex Albon poderá ir para a Nissan | AutoSport

O destino de Alex Albon poderá mesmo passar pela Fórmula E e pela Nissan, como era para ter acontecido em 2019, antes da chamada de última hora da Toro Rosso. A equipa mantém interesse no piloto tailandês.

Albon é agora piloto de testes e de simuladores da Red Bull além de competir no DTM, mas a probabilidade de conseguir um lugar no Grande Circo é cada vez menor, apesar do grande talento que já demonstrou. É por isso que que os responsáveis da Nissan voltam a olhar com interesse para Albon, pois Oliver Rowland está de saída para a Mahindra:

“Obviamente ele [Albon] está entre os que estamos a considerar e manteve contacto connosco, por isso estamos a falar regularmente”, disse o chefe de equipa da Nissan François Sicard à The Race. “Ele está a seguir o que fazemos, por isso estamos muito próximos do Alex e ele pode estar entre aqueles que podemos selecionar. Mas há outros e é preciso saber que Alex também pode ter outras oportunidades”.